Тим Кэйхилл сыграет свой 100-й матч за сборную Австралии

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная Австралии сыграет с Чили.

Этот поединок станет сотым для хавбека австралийцев Тима Кэйхилла. Ожидается, что футболист выйдет в стартовом составе.

37-летний Кэйхилл выступает за сборную Австралии с 2004 года, провел за нее 99 матчей и забил 48 голов.

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