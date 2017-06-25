Тим Кэйхилл сыграет свой 100-й матч за сборную Австралии

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Тим Кэйхилл сыграет свой 100-й матч за сборную Австралии

В матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций сборная Австралии сыграет с Чили.

Этот поединок станет сотым для хавбека австралийцев Тима Кэйхилла. Ожидается, что футболист выйдет в стартовом составе.

37-летний Кэйхилл выступает за сборную Австралии с 2004 года, провел за нее 99 матчей и забил 48 голов. 

Не пропустите: Чили - Австралия. Стартовые составы. | http://soccernews.ru

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