Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"

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Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"

"Миллуол" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тима Кэйхилла.

38-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "львами" контракт до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что "Миллуол" является первым клубом в профессиональной карьере Кэйхилла, цвета которого он защищал с 1998 по 2004 год.  

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