Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"

"Миллуол" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Тима Кэйхилла.

38-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "львами" контракт до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что "Миллуол" является первым клубом в профессиональной карьере Кэйхилла, цвета которого он защищал с 1998 по 2004 год.

Не пропустите: "Вест Бромвич" объявил о переходе Старриджа. | http://soccernews.ru