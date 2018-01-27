Тим Кэйхилл возвращается в Англию
Известный австралийский полузащитник Тим Кэйхилл в ближайшее время может стать игроком "Миллуолла", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, 38-летний футболист, который сейчас является свободным агентом, отправился в Лондон, чтобы провести финальные переговоры с руководством "львов".
Стоит отметить, что "Миллуолл" является первым клубом в профессиональной карьере Кэйхилла, цвета которого он защищал с 1998 по 2004 год.
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