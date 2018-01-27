Тим Кэйхилл возвращается в Англию

Теги миллуолтим кэйхилл

Тим Кэйхилл возвращается в Англию

Известный австралийский полузащитник Тим Кэйхилл в ближайшее время может стать игроком "Миллуолла", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 38-летний футболист, который сейчас является свободным агентом, отправился в Лондон, чтобы провести финальные переговоры с руководством "львов".

Стоит отметить, что "Миллуолл" является первым клубом в профессиональной карьере Кэйхилла, цвета которого он защищал с 1998 по 2004 год.  

Не пропустите: Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 28 62
2 Дерби Каунти 28 53
3 Астон Вилла 28 50
4 Кардифф Сити 27 50
5 Бристоль Сити 28 48
6 Шеффилд Юнайтед 28 46
7 Фулхэм 28 45
8 Мидлсбро 28 44
9 Брентфорд 28 43
10 Лидс Юнайтед 28 43
11 Престон Норт Энд 28 42
12 Ипсвич Таун 28 40
13 Норвич Сити 28 37
14 Ноттингем Форест 28 35
15 Миллуол 28 34
16 Куинз Парк Рейнджерс 28 33
17 Шеффилд Уэнсдэй 27 31
18 Рединг 28 29
19 Барнсли 28 27
20 Болтон Уондерерс 28 26
21 Халл Сити 28 25
22 Сандерленд 28 25
23 Бирмингем Сити 28 24
24 Бертон Альбион 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов