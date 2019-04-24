Тимати снял клип на фоне граффити, посвященному Глушакову

Известный российский певец Тимати снял клип на песню "Помнишь". В кадрах клипа можно заменить граффити "Глушак - иуда", посвященное капитану "Спартака" Денису Глушакову.

Тимати посвятил эту песню своему близкому Ратмиру Шишкову, погибшему в автокатастрофе в 2007 году.

Напомним, что болельщики "Спартака" протестуют против нахождения Глушакова в составе. Ранее он лайкнул критическое стихотворение Дмитрия Назарова, которое было направлено против тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков за "Спартак" провел 23 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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