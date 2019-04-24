Тимати снял клип на фоне граффити, посвященному Глушакову
Известный российский певец Тимати снял клип на песню "Помнишь". В кадрах клипа можно заменить граффити "Глушак - иуда", посвященное капитану "Спартака" Денису Глушакову.
Тимати посвятил эту песню своему близкому Ратмиру Шишкову, погибшему в автокатастрофе в 2007 году.
Напомним, что болельщики "Спартака" протестуют против нахождения Глушакова в составе. Ранее он лайкнул критическое стихотворение Дмитрия Назарова, которое было направлено против тогдашнего наставника команды Массимо Карреры.
В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков за "Спартак" провел 23 матча во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Оренбург
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|Арсенал Тула
|24
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|24
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|Ахмат
|24
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|Рубин
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|Динамо Москва
|24
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|Крылья Советов
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