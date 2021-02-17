Time включили Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего

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Time включили Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущегоВлиятельный американский журнал Time составил рейтинг 100 Next – список 100 самых влиятельных людей будущего. Маркус Рэшфорд стал одним из участников списка.

В описании рейтинга сказано: "100 восходящих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения".

В список лучших за 2021 года вошел нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Он попал в категорию "Активисты" за свою кампанию, которая помогла детям из нуждающихся семей получать продукты во время пандемии. Нападающий - единственный спортсмен в категории.

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