Time включили Рэшфорда в список 100 самых влиятельных людей будущего

Влиятельный американский журнал Time составил рейтинг 100 Next – список 100 самых влиятельных людей будущего. Маркус Рэшфорд стал одним из участников списка.

В описании рейтинга сказано: "100 восходящих звезд, которые формируют будущее бизнеса, развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения".

В список лучших за 2021 года вошел нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд.

Appreciate your kind words bro thank you @LewisHamilton ♥️ https://t.co/b9rg1DIw7Q — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 17, 2021

Он попал в категорию "Активисты" за свою кампанию, которая помогла детям из нуждающихся семей получать продукты во время пандемии. Нападающий - единственный спортсмен в категории.