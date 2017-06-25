Тимо Вернер - лучший игрок матча Германия - Камерун

Форвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча Кубка Конфедераций против Камеруна (3:1).

Нападающий "РБ Лейпциг" дважды поразил ворота соперника, забив свои дебютные голы за сборную.

Отметим, что в полуфинале сборной Германии предстоит встретиться с Мексикой.

Читайте также: Германия побеждает Камерун и выходит в полуфинал с первого места. | http://soccernews.ru