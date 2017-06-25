Тимо Вернер - лучший игрок матча Германия - Камерун

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Тимо Вернер - лучший игрок матча Германия - Камерун

Форвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком матча Кубка Конфедераций против Камеруна (3:1).

Нападающий "РБ Лейпциг" дважды поразил ворота соперника, забив свои дебютные голы за сборную.

Отметим, что в полуфинале сборной Германии предстоит встретиться с Мексикой.

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3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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