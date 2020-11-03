Тимо Вернер оценил шансы "Челси" на победу в Лиге Чемпионов

Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер поделился мнением о шансах лондонского клуба выиграть Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Сейчас все команды проводят матчи каждые три дня, поэтому побеждать в Лиге Чемпионов очень сложно. Но у нас большой состав с отличными игроками, поэтому мы намерены пройти как можно дальше. Мы собираемся выиграть Лигу Чемпионов. У нас хорошие шансы на победу", - приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

В 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" (0:0), а во 2-м - на выезде разгромил "Краснодар" (4:0). Завтра, 4 ноября, "Челси" дома встретится с "Ренном".

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