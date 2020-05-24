Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

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Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер открыл счет в матче 27-го тура Бундеслиги с "Майнцем" (0:5; второй тайм).

Для 24-летнего футболиста этот гол стал рекордным в карьере. Ранее он не забивал более 21 раза по ходу отдельно взятого розыгрыша чемпионата Германии.

Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Лейпциг".

Не пропустите: Тимо Вернер рассматривает два варианта продолжения карьеры| http://soccernews.ru
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"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик

"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик

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