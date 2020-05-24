Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер открыл счет в матче 27-го тура Бундеслиги с "Майнцем" (0:5; второй тайм).
Для 24-летнего футболиста этот гол стал рекордным в карьере. Ранее он не забивал более 21 раза по ходу отдельно взятого розыгрыша чемпионата Германии.
Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18