Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге

Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер открыл счет в матче 27-го тура Бундеслиги с "Майнцем" (0:5; второй тайм).

Для 24-летнего футболиста этот гол стал рекордным в карьере. Ранее он не забивал более 21 раза по ходу отдельно взятого розыгрыша чемпионата Германии.

Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Лейпциг".

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