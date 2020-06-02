Тимо Вернер приблизился к рекорду Бундеслиги
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер вышел на второе место по числу голов в выездных матчах чемпионата Германии в одном сезоне.
Форвард отличился в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Кельна" (4:2), забив 15-й гол на выезде. По этому показателю он догнал Пьера-Эмерика Обамеянга (2016/17), Эдина Джеко (2009/10) и Герда Мюллера (1971/72).
Рекорд по-прежнему принадлежит Юппу Хайнкесу, который в сезоне-1973/74 забил 17 голов в выездных встречах.
В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19