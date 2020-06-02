Тимо Вернер приблизился к рекорду Бундеслиги

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер вышел на второе место по числу голов в выездных матчах чемпионата Германии в одном сезоне.

Форвард отличился в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Кельна" (4:2), забив 15-й гол на выезде. По этому показателю он догнал Пьера-Эмерика Обамеянга (2016/17), Эдина Джеко (2009/10) и Герда Мюллера (1971/72).

Рекорд по-прежнему принадлежит Юппу Хайнкесу, который в сезоне-1973/74 забил 17 голов в выездных встречах.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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