Тимо Вернер принял неожиданное решение по своему будущему

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Тимо Вернер принял неожиданное решение по своему будущему

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер принял неожиданное решение по своему будущему.

22-летний футболист готов продлить контракт со своим нынешним клубом ради возможности поработать с будущим главным тренером "быков" Юлианом Нагельсманном.

Стоит отметить, что Вернером интересуются многие европейские гранды во главе с мадридским "Реалом". 

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