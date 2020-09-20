Тимо Вернер рассказал, почему он не перешел в "Ливерпуль"

Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер рассказал, что у него был вариант с переходом в мерсисайдский клуб.

"В другом мире мой переход в "Ливерпуль" мог бы состояться. Когда тебе звонит такой клуб, нужно выслушать их предложение. Это один из лучших клубов в мире, который тренирует суперспециалист. Но я все-таки выбрал "Челси". Это не означает, что с "Ливерпулем" что-то не так, просто "Челси" подошел мне больше", - приводит слова Вернера The Athletic.

24-летний Вернер перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2025 года.

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