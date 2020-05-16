Тимо Вернер рассматривает два варианта продолжения карьеры

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Тимо Вернер рассматривает два варианта продолжения карьеры

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер определился со своим будущим, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, немецкий форвард готов перейти только в "Ливерпуль". В противном случае он намерен продолжить выступать за "быков" ещё год.

Напомним, что за 25-летним футболистом охотились многие европейские топ-клубы, в том числе "Бавария" и "Барселона".

Грядущим летом отступные в контракте Вернера составят 60 миллионов евро, в дальнейшем эта сумма будет снижаться: в 2021 году - до 40 миллионов, в 2022 - до 25 миллионов.

Не пропустите: "Ливерпуль" вышел из гонки за вингером "Вердера". | http://soccernews.ru
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