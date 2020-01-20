Тимо Вернер, скорее всего, перейдет в "Ливерпуль"

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Тимо Вернер, скорее всего, перейдет в "Ливерпуль"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер, скорее всего, продолжит карьеру в Англии. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, "Ливерпуль" является приоритетным клубом для 23-летнего футболиста.

Соглашение форварда с "Лейпцигом" рассчитано до 2023 года. Клуб готов отпустить игрока за 60 миллионов евро.

Ранее интерес к Вернеру также проявляли "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".

В этом сезоне на счету нападающего 25 голов и 9 ассистов в 26 играх.

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