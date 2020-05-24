Тимо Вернер установил рекорд Бундеслиги в XXI веке

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер стал автором рекорда Бундеслиги в XXI веке.

Форвард сделал хет-трики в ворота одной и той же команды в одном сезоне. Вернер забил по три гола в матчах с "Майнцем" (8:0 и 5:0).

В последний раз подобное достижение удалось покорить бывшему нападающему леверкузенского "Байера" Ульфу Кирстену в матчах с менхенгладбахской "Боруссией" в сезоне-1998/99.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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