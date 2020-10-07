Тимо Вернер, возможно, заразился коронавирусом

Форвард "Челси" и сборной Германии Тимо Вернер заболел перед матчами национальной команды.

У 24-летнего футболиста симптомы гриппа, он сдал тест на коронавирус. Результаты станут известны позже. Возможно, игрок не поможет сборной в матчах Лиги Наций.

Сегодня, 7 октября, Германия проведет товарищеский матч с Турцией. Начало встречи - в 21:45 (мск).

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