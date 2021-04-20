Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться в "Спартак"
Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о планах на будущее полузащитника Артёма Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе, которых клуб прошлым летом арендовал у московского "Спартака".
"Пока у нас такой информации нет, что "Спартак" готов их продавать. Официально мы ещё никуда не обращались. В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в "Спартак", а мы их желание - доказать, что они достойны быть в основе "Спартака" - уважаем", - сказал Айдамиров.
В этом сезоне 27-летний Тимофеев забил 3 мяча и сделал 3 ассиста в 26 играх, а 24-летний Мелкадзе отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 23 матчах.
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