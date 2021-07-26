Тимофеев перейдет из "Спартака" в "Ахмат": названа сумма трансфера
Фото: инстаграм Артема Тимофеева/Автор неизвестен
Грозненский "Ахмат" договорился с московским "Спартаком" по трансферу полузащитника Артема Тимофеева, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, "Ахмат" заплатит за хавбека 800 тысяч евро. Хавбек подпишет с грозненцами личный контракт.
В прошлом сезоне 27-летний Тимофеев выступал за "Ахмат" на правах аренды. Он провел за клуб 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Тимофеев является воспитанником "Спартака". За "красно-белых" он сграл 57 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Сдавался в аренду в "Крылья Советов". Чемпион России 2017 года. Сыграл четыре матча за молодежную сборную России.
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