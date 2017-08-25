Тимофеев успешно перенёс операцию

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Тимофеев успешно перенёс операцию

Хавбек московского "Спартака" Артём Тимофеев успешно перенёс операцию в одной из клиник Рима, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что 23-летнему футболисту потребовалось хирургическое вмешательство в связи с разрывом передней крестообразной связки колена.

Ориентировочные сроки восстановления Тимофеева - около шести месяцев.

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