Тимощук: "Для "Зенита" исторически непросто складываются игры в Казани"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук считает, что команде предстоит очень непростой матч с "Рубином" в рамках третьего тура РПЛ.

По словам специалиста, у казанцев хорошая команда.

"У них были определенные проблемы с составом, они арендовали двух наших футболистов. Плюс их состав пополнили еще несколько игроков. Думаю, что у них достаточно крепкая команда. К тому же для нас исторически непросто складываются игры в Казани. Скорее всего, и предстоящий матч не станет исключением", - сказал тренер.

Матч пройдет сегодня, 13 августа. Начало игры в 20.00. | soccernews.ru