Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка"
Фото: твиттер Анатолия Тимощука/Автор неизвестен
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка", сообщается на официальном сайте Луцкого городского совета.
За данное решение проголосовало 35 депутатов Луцкого горсовета. Причиной такого решения стало публичное молчание Тимощука по поводу специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины.
Стоит отметить, что сегодня Тимощуку исполнилось 43 года. Он родился в Луцке, а в бытность футболистом выступал за "Волынь". "Шахтер", "Зенит", "Баварию", вновь "Зенит" и "Кайрат". За сборную Украины сыграл 144 матча и забил четыре гола.
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