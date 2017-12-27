Тимощук оценил шансы "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Тимощук оценил шансы "Зенита" в борьбе за чемпионствоПомощник главного тренера питерского "ЗенитаАнатолий Тимощук оценил шансы своей команды в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Главное - набрать максимум очков в заключительной части сезона. Поэтому, думаю, будем обсуждать с тренерами сокращение ротации и отказ от экспериментов с тактическими схемами. Все понимают, насколько важно выиграть чемпионат. Для этого будет сделано все. 

Предыдущие годы показали, что отыгрывался и не такой отрыв, какой сейчас есть у "Локомотива". Отрыв составляет 8 очков, и мы понимаем, что нужно выиграть оставшиеся 10 матчей. Только надо выиграть не на словах, а на деле. Мы не раз видели такие победные серии, как сейчас у "Манчестер Сити" в Англии. Каждый из ребят должен понимать, насколько сложным будет этот игровой отрезок. Будем к этому готовы. Каждый восстановится, и, думаю, все должно быть хорошо. Даст бог - вернем те позиции, на которых находились", - цитирует 38-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Дзюба может быть переведен в "Зенит-2". | soccernews.ru

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