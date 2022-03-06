Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против России
Фото: инстаграм Анатолия Тимощука/Автор неизвестен
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук отказался платить алименты на детей из-за санкций против России, сообщает Sport.ua.
"Сообщаем, что из-за санкций, введенных против Российской Федерации, наш клиент, вероятно, не сможет совершать оплату за содержание дочерей Ноа и Миа до тех пор, пока действуют санкции", - говорится в письме адвоката бывшего футболиста.
Близнецы Ноа и Миа родились в 2010 году в Мюнхене. Роды были преждевременными, поэтому дети покинули больницу лишь спустя полгода после рождения.
В настоящее время 42-летний Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".
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