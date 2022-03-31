Тимощук попал в ДТП

Фото: соцсети Анатолия Тимощука

СМИ узнали об автомобильной аварии с участием члена тренерского штаба "Зенита" Анатолия Тимощука.

По информации "Чемпионата", ДТП произошло сегодня. По этой причине украинский специалист пропустил тренировку команды.

Сообщается, что в ходе инцидента никто серьёзно не пострадал.

Напомним, что "Зенит" является лидером РПЛ. В воскресенье питерцы встретятся с "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата.

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