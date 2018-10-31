Тимощук: "После возвращения Кокорин находился в суперсостоянии, он оказывал большую помощь "Зениту"

Один из тренеров питерского "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о значимости для его команды форварда Александра Кокорина, который продолжает находиться в СИЗО за участие в избиении нескольких человек.

"Когда играешь на три фронта, любая потеря весома. По травме кто-то выбыл или по какой другой причине. В октябре Кокорин набрал очень хорошую форму. В последних матчах показал, что он - практически здоров. Помните, как футболисты говорят, когда получают серьезное повреждение? "Я вернусь и буду еще сильнее". Так вот, Александр после возвращения действительно находился в суперсостоянии. И очень большую помощь давал команде, когда выходил на поле. Сколько у него было игрового времени - не так важно. С его появлением игра преображалась и выглядела совсем по-другому. Поэтому скажу прямо: Саши команде очень сильно недостает", - цитирует 39-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, Кокорин и Мамаев могут сыграть за российскую сборную заключенных. | soccernews.ru