Тимощук: "После возвращения Кокорин находился в суперсостоянии, он оказывал большую помощь "Зениту"

2 Теги зенит санкт-петербурганатолий тимощукалександр кокорин

Тимощук: "После возвращения Кокорин находился в суперсостоянии, он оказывал большую помощь "Зениту"Один из тренеров питерского "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о значимости для его команды форварда Александра Кокорина, который продолжает находиться в СИЗО за участие в избиении нескольких человек.

"Когда играешь на три фронта, любая потеря весома. По травме кто-то выбыл или по какой другой причине. В октябре Кокорин набрал очень хорошую форму. В последних матчах показал, что он - практически здоров. Помните, как футболисты говорят, когда получают серьезное повреждение? "Я вернусь и буду еще сильнее". Так вот, Александр после возвращения действительно находился в суперсостоянии. И очень большую помощь давал команде, когда выходил на поле. Сколько у него было игрового времени - не так важно. С его появлением игра преображалась и выглядела совсем по-другому. Поэтому скажу прямо: Саши команде очень сильно недостает", - цитирует 39-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, Кокорин и Мамаев могут сыграть за российскую сборную заключенных. | soccernews.ru

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РУССКИЙ РАСИСТ ИЗ РАСИСТСКОГО ЗЕНИТА ФИНАНСИРУЕМЫЙ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГАЗПРОМОМ,КОТОРЫЙ ДОБЫВАЕТ ГАЗ И НЕФТЬ НА ЗӨМЛЯХ ПРЕЗРЕННЫХ "ЧУКЧЕЙ КИТАЕЗОВ"! ПРАВОСЛАВНЫЕ РУССКИЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАПАДНЫХ ХРИСТИАН НАРЯДУ РАСИЗМОМ К ЖЕЛТОЖОПЫМ ТОЛЕРАНТНЫ К СЕБЕ ПОДОБНЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ПРОДАЖНЫМ ЮЖАНАМ,НЕГРАМ АРАБАМ АФГАНЦАМ ЛАТИНОС ЧТО ПОХВАЛЬНО!

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