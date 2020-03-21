Тимощук рассказал о важности завершения сезона РПЛ

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Тимощук рассказал о важности завершения сезона РПЛ

Тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук считает, что текущий розыгрыш РПЛ обязательно нужно доиграть, чтобы впоследствии не возникало вопросов к итогам сезона.

Напомним, что "сине-бело-голубые" занимают первое место в чемпионате с отрывом в 9 очков от конкурентов. Ранее предполагалось, что лидеров европейских лиг могут признать чемпионами, не доигрывая оставшиеся матчи из-за пандемии коронавируса.

"Для того, чтобы не было разговоров, чемпионат надо доиграть. Мы знаем, что было принято решение перенести Евро-2020 на 2021 год. Поэтому и у нас времени более чем достаточно. Любая команда и любой чемпионат имеют достаточно времени, чтобы доиграть оставшиеся матчи, не вызывая каких-либо вопросов или споров по поводу сложившейся на данный момент ситуации", - сказал Тимощук.

В российской Премьер-лиге осталось сыграть 8 туров. УЕФА рекомендовала сделать это до 30 июня.

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