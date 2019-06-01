Тимощук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

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Тимощук рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук порассуждал о грядущем финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что трофей разыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч пройдёт в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"В финале может произойти всё что угодно, любая травма, удаление, любой гол может поменять игру. В матче "Ливерпуль" - "Барселона" так и было. Игрок вышел на замену и забил два мяча. Болеть буду за "Ливерпуль", там играет Шакири. Мы переписывались с ним до финала, общались. Он был моим другом в "Баварии", мы много шутили, много проводили времени вместе. Пожелал ему удачи, буду болеть за "Ливерпуль", у меня много друзей за них болеет", - сказал Тимощук.

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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