Тимощук: "В мое время "Зенит" играл агрессивно, ни под кого не подстраиваясь"

Один из тренеров питерского "Зенита" Анатолий Тимощук вспомнил о времени своих выступлений за "сине-бело-голубых".

"Наша сила была в атаке. Мы очень уверенно шли вперед. Наша схема "4-3-3" с тремя нападающими и тремя хорошими полузащитниками в центре поля оказывала огромное давление на соперников. Даже теряя мяч в атаке, мы очень быстро его возвращали. Мы играли агрессивно, и это приносило результат, под соперников мы не подстраивались. Неважно, с кем мы играли - с "Баварией", "Вильяреалом" или "Манчестером Юнайтед" - мы показывали свой футбол, который приносил нам результат", - цитирует 38-летнего специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, Анюков может остаться в "Зените". | soccernews.ru