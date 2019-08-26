Тимощук возобновил футбольную карьеру

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заключил контракт с мини-футбольным клубом "Ажио".

"Играть за "Ажио" Тимощук будет под привычным 44-м номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из "волков" в частности, подняться на новый уровень", - сообщается в Instagram клуба "Ажио".

Клуб "Ажио" в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.

40-летний Тимощук за свою карьеру выступал за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию", вновь "Зенит" и "Кайрат". За сборную Украины сыграл 144 матча и забил четыре гола. В 2016 году он завершил карьеру.

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