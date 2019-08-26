Тимощук возобновил футбольную карьеру

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Тимощук возобновил футбольную карьеру

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заключил контракт с мини-футбольным клубом "Ажио".

"Играть за "Ажио" Тимощук будет под привычным 44-м номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из "волков" в частности, подняться на новый уровень", - сообщается в Instagram клуба "Ажио".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добро пожаловать в стаю, ЛЕГЕНДА! #Т44 ⠀ ⠀ Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. ⠀ Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен») действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек - Анатолий Тимощук @power4timo - пополнил стан волков ⠀ Играть за «АЖИО» Тимо будет под привычным 4⃣4⃣ номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень ⠀ Ласкаво просимо, Анатолій! Herzlich Willkommen, Timo! ⠀ #мфкажио #даэтоажиоволкинастоящие #единождыволкнавечноволк #трансферы #тимощук

Публикация от ⚽️Минифутбольный Клуб АЖИО (@mfc__agio)

Клуб "Ажио" в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.

40-летний Тимощук за свою карьеру выступал за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию", вновь "Зенит" и "Кайрат". За сборную Украины сыграл 144 матча и забил четыре гола. В 2016 году он завершил карьеру.

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