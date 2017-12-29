Тимощук: "Я был готов к драке с ван Боммелем"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук вспоминает о том, как у него произошел конфликт с голландцем Марком ван Боммелем, когда они оба выступали за "Баварию".

"Все просто - мы были конкурентами на позиции опорника. А как сказал когда-то президент "Шахтера" Ринат Ахметов, конкуренция порождает качество. Поэтому я, как и он, не хотел уступать свое место в составе. Вот на одной из тренировок и началась потасовка. Я не был виноват, потому что в том эпизоде играл по правилам. Но ван Боммель это воспринял по-своему. Тогда я пошел на него уже почти что с кулаками. Был готов к драке. А он поднял руки: мол, Тимо, не стоит. Но мы оба понимали, что лучше не драться. Поэтому пожали друг другу руки, игра продолжилась, и через 5 минут было все нормально", - приводит слова Тимощука официальный сайт клуба.

Напомним, что Тимощук играл за "Баварию" с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 132 матча и забил 6 голов.

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