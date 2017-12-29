Тимощук: "Я был готов к драке с ван Боммелем"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук вспоминает о том, как у него произошел конфликт с голландцем Марком ван Боммелем, когда они оба выступали за "Баварию".
"Все просто - мы были конкурентами на позиции опорника. А как сказал когда-то президент "Шахтера" Ринат Ахметов, конкуренция порождает качество. Поэтому я, как и он, не хотел уступать свое место в составе. Вот на одной из тренировок и началась потасовка. Я не был виноват, потому что в том эпизоде играл по правилам. Но ван Боммель это воспринял по-своему. Тогда я пошел на него уже почти что с кулаками. Был готов к драке. А он поднял руки: мол, Тимо, не стоит. Но мы оба понимали, что лучше не драться. Поэтому пожали друг другу руки, игра продолжилась, и через 5 минут было все нормально", - приводит слова Тимощука официальный сайт клуба.
Напомним, что Тимощук играл за "Баварию" с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 132 матча и забил 6 голов.
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|Команда
|М
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|4
|Байер Леверкузен
|17
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|17
|28
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|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
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|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6