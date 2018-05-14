Тимощук: "Я уверен, что футболисты "Зенита" сделают выводы из этого сезона и станут взрослее"

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Тимощук: "Я уверен, что футболисты "Зенита" сделают выводы из этого сезона и станут взрослее"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук подвел итоги сезона.

"Конечно, когда всё хорошо, вместе быть легче, но нужно поддерживать друг друга и в тяжелые времена. По результатам сезона однозначно последуют очень серьёзные выводы - в этом я вообще не сомневаюсь.

Каждый из нас должен понимать, в какой команде он играет, каких фанатов представляет. Это основополагающие вещи, с которых нужно начинать свой путь в футбольном клубе "Зенит". Каждый должен задуматься о событиях, которые происходили с нами на протяжении этого сезона, проанализировать и с новыми силами, уверенностью и характером готовиться к следующему. Чтобы совершенные ошибки никогда больше не повторились.

У нас молодая команда, и это хорошо. Я уверен, что футболисты сделают выводы из этого сезона и станут взрослее" - приводит слова Тимощука официальный сайт клуба.

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