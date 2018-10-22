Тина Канделаки: "Новый тренер "Спартака" вас удивит"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала перемены на тренерском мостике московского "Спартака".

Напомним, что сегодня "красно-белые" объявили об увольнении Массимо Карреры, а временным наставником назначен испанец Рауль Рианчо.

"По Каррере всё просто. Иностранцы здесь не приживаются. Новый тренер "Спартака" вас удивит" - написала Канделаки в твиттере.

По Каррере все просто. Иностранцы здесь не приживаются. Новый тренер Спартака вас удивит — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 22 октября 2018 г.

СМИ утверждают, что "Спартак" рассматривает кандидатуры Станислава Черчесова, Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Андрея Тихонова, Брендана Роджерса и Леонарду Жардима.

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