Тина Канделаки отреагировала на завоевание "Зенитом" чемпионского титула

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала завоевание петербургским "Зенитом" чемпионского титула.

"Примерно раз в год мне выпадает удовольствие быть женой самого счастливого футбольного болельщика страны. Означает это только одно: "Зенит" — чемпион! И большей драматургии, чем в сегодняшнем матче с "Краснодаром", сложно даже пожелать.

Тот случай, когда поздравление Дзюбе, Азмуну, Оздоеву и всем остальным футболистам питерской команды максимально уместно. А вообще, надо, конечно, сказать, что у "Зенита" невероятный состав. Спасибо Семаку и "Газпрому" за эту удивительную команду.

"Зенит" в этом сезоне играл очень красиво, мастерски и в полном смысле этого слова по-чемпионски. Собственно, и титул команда оформила, сыграв в красивый и результативный футбол в очень зрелищном матче со своим прямым конкурентом», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Петербургский "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России и догнал по этому показателю московский "Спартак".

Чаще золотые медали чемпионата России выигрывал только московский "Спартак". "Красно-белые" выигрывали чемпионский титул 10 раз.

Стоит отметить, что "Зенит" защитил титул, который завоевал в прошлом году. Ранее петербуржцы становились чемпионами в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019.

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