Тина Канделаки прокомментировала уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"

Фото: инстаграм Канделаки/Автор неизвестен

Генеральный продюсер телеканалов "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала уход комментатора Нобеля Арустамяна с телеканала всвязи с интервью с Павла Мамаева.

"С некоторым разочарованием прощаюсь с дорогим коллегой Нобелем Арустамяном, но, тем не менее, произошедшее расставляет все точки над i.

Для меня – ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера – неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира.

Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берет интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного ютуб-канала.

На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, – одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал.

Все свои усилия лично я направляю на телеканал "Матч ТВ", потому что это мое основное место работы. Хочу пожелать того же всем нашим сотрудникам: если будет развиваться телеканал, будет развиваться и ваша карьера.

Тем не менее каждый вправе развивать свою карьеру так, как считает нужным. И Нобель не исключение. Как сказал мне Василий Конов, условия на "Матче" уникальны во всех отношениях, и за эти условия многие мечтают ухватиться.

"Матч" – не просто спортивный телеканал. Мы предлагаем зрителям спорт во всем его разнообразии. Личная жизнь – это часть спорта. Драма и человеческие отношения – важнейшие составляющие спорта. Настоящий журналист – тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений.

Задачи "копаться в грязном белье" не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной.

Журналисты, которые могут это сделать, становятся лидерами мнений для широкой аудитории. Оставаться лидером только спортивной аудитории – это тоже честное решение, в котором я могу лишь поддержать Нобеля и пожелать ему удачи", – сказала Канделаки.

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