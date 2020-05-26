Тина Канделаки рассказала, за какой клуб она болеет

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Тина Канделаки рассказала, за какой клуб она болеет

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поздравила петербургский "Зенит" с 95-летием.

"Дорогой "Зенит", вот уже 12 лет у меня нет никакого выбора болеть за другую команду. Поэтому 12 лет я рядом с вами всем своим сердцем. Выигрывайте как можно чаще, потому что поверьте нам, женщинам — спокойствие во многих семьях зависит от ваших побед, дорогой мой "Зенит"! – приводит слова Канделаки официальный сайт "Зенита".

"Зенит" был основан 25 мая 1925 года. Пятикратный чемпион России, чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка СССР, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка СССР, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

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