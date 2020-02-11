Тиньков прокомментировал спонсирование РПЛ "Тинькофф Банком"

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Тиньков прокомментировал спонсирование РПЛ "Тинькофф Банком"

Учредитель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков посвятил пост в инстаграме вчерашней новости о договорённости с РПЛ по поводу спонсирования лиги со следующего сезона.

"Чуть ниже вы можете прочесть мой пост про "Тиньков" vs "Тинькофф". "Тинькофф" станет ни "Тиньков" - журналисты, уясните уже наконец. Эта ситуация, я, правда, не уверен, [но] если "Тинькофф" действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением "Зенита", всё-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда.

Но "Тинькофф Банк" так решил, у банка миллионы владельцев карт, и это болельщики футбола, и банк их хочет поддержать, как я понял... прекрасно! У "Тинькофф" бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020-м - пусть как хотят, так и тратят... Но все мои слова от 2014-го остаются в силе (справедливости ради, Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол, конечно, лучше)... но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже... я всего лишь акционер! И, как и вы, покупаю и продаю акции через "Тинькофф Инвестиции"... я не лезу в управление!

Наверное, наш англичанин Оливер Хьюз (председатель совета директоров банка - примечание Soccernews) полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу", - написал Тиньков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чуть ниже, вы можете прочесть мой пост про «ТинькоВ» vs “ТинькоФФ».. ТИНЬКОФФ станет ни ТИНЬКОВ- журналисты, уясните уже наконец Эта ситуациях, я правда не уверен, если #Тинькофф действительно подписал этот контракт, прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну за исключением «Зенита», все таки я из Питера и это правда единственная евро- уровня команда. Но #тинькоффбанк так решил, у банка миллионы владельцев карт #тинькоффблэк и это болельщики футбола и банк их хочет поддержать, как я понял.. прекрасно! У Тинькофф бюджет на маркетинг и спонсорство 10млрд в 2020 - пусть как хотят так и тратят ... Но все мои слова от 2014 остаются в силе (справедливости ради Дюков, Галицкий и кто там ещё делают российский футбол конечно лучше ☝️).. но я не принимаю операционные решения в банке, я про это пишу ниже.. я всего лишь акционер! И как и вы покупают и продаю акции через #тинькоффинвестиции ... я не лезу в управление! Наверное наш англичанин Оливере Хьюз полюбил российский футбол ; а я пока смотрю английскую премьер лигу✌️

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Напомним, что турнир будет переименован в "Тинькофф Российская Премьер-Лига". Сумма контракта между сторонами - около 300 миллионов рублей в год.

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