Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво"

Крайне необходима была победа мадридскому "Атлетико" в 30-м туре испанской Примеры. И дело даже не в осечке "Барселоны" и возможности сократить отрыв до 9 очков, главной проблемой "матрасников" стал "Реал", подобравшийся на расстояние всего 1 балла. В соперниках у подопечных Диего Симеоне был "Депортиво" Кларенса Зеедорфа, нынче пребывающий в отвратной форме. Статистика личных встреч была целиком на стороне "индейцев", ведь "бело-голубые" не могут даже поразить ворота "матрасников" на его поле на протяжении почти 10 лет. В стартовом составе "Атлетико" зрители не увидели лидера команды, в лице Антуана Гризманна, который пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

Футболисты "Атлетико" с первых минут задали довольно высокий темп игры, гости, в свою очередь, также выглядели неплохо, отвечая "матрасникам" своими атаками. И первый опасный момент создали именно они, но Лукас Перес не смог реализовать вывод один на один с Облаком. Хозяева ответили дальним выстрелом Корреа, правда, удар пришелся по позиции Мартинеса.

В середине тайма "Депортиво" смотрелся даже поувереннее, и в одном из моментов Перес получил второй шанс открыть счет, но его удар из пределов штрафной вновь потащил Облак. А на исходе получаса игры "Атлетико" заработал довольно спорный пенальти: в момент подачи со стандарта Сауль рухнул на газон в штрафной гостей. К точке подошел Гамейро и великолепным ударом в девятку сделал счет 1:0.

"Депортиво" не собирался сдаваться, и уже через несколько минут после пропущенного гола Москера с пяти метров головой не попал в створ ворот Облака. В целом, очень заряженными на борьбу выглядели подопечные Зеедорфа, постоянно оказывая давление на ворота "Атлетико". Однако на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяйской команды.

Вторую половину "матрасники" начали поосмотрительнее, стараясь контролировать мяч на чужой половине, не допуская тем самым опасных атак со стороны соперника. "Депортиво" не собирался сдаваться, но команда Симеоне не давала гостевым футболистам даже шанса на голевой момент.

В середине второй половины вышел на поле Диего Коста, заменив при этом номинального защитника – Муньоса. Испанский форвард добавил хозяевам агрессивности в атакующих действиях, но, в конечно счете, "индейцы" все же отошли поближе к своим воротам, стараясь действовать исключительно на контратаках.

У "Депортиво" игра впереди не ладилась, лишь за 10 минут до конца основного времени вышедший на замену Баккали опасно пробил в ближний угол из пределов штрафной "матрасников". В целом же, "Атлетико" грамотно оборонялся, не давая гостям шансов на спасение. Матч так и завершился минимальной победой команды Симеоне, причем для них это уже 9-й поединок Примеры, выигранный с таким счетом.

"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0

Голы: Гамейро, с пенальти, 34 – 1:0

"Атлетико": Облак, Муньос (Диего Коста, 64), Савич, Годин, Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Парти (Мойя, 88), Коке, Корреа, Гамейро (Торрес, 72).

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Сидней, Альбентоса, Луизинью, Мунтари (Валье, 63), Москера, Гильерме, Чолак (Баккали, 77), Адриан (Андоне, 82), Перес.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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