Типичный "Манчестер Сити": "горожане" выбивают "Кардифф" из Кубка Англии
"Манчестер Сити" в рамках 1/16 финала Кубка Англии отправился в Кардифф, где его ожидала встреча против клуба с одноименным названием, представляющим Чемпионшип. Гвардиола в текущем сезоне очень серьезно относится ко всем турнирам, в которых его команда принимает участие, поэтому каких-то глобальных изменений в составе он не произвел.
Активнее начали первый тайм "горожане", и уже в дебюте встречи открыли они счет: Де Брюйне хитро исполнил штрафной в метре от штрафной площади, отправив сферу под стенкой и угодив в левый нижний угол – 0:1.
Еще несколько опасных атак провели на кураже футболисты "Сити", а затем уже хозяева перешли в наступление, действуя, в основном, забросами в штрафную соперника. Длилось все это недолго, и вскоре подопечные Гвардиолы вновь вернули мяч под свой контроль и расположились на чужой половине практически всем составом. В середине тайма Бернарду Силва забил второй гол своей команды, однако его отменили из-за офсайда.
Футболисты "Кардиффа" старались играть на встречных курсах, но в атаке у них мало что получалось. А в концовке тайма "Сити" забил второй гол: Данило отправил в прорыв по левому флангу Силву, тот навесил в центр на Стерлинга, а Рахим спокойно переправил мяч в сетку – 0:2.
Во втором тайме гости продолжили атаковать большими силами, отходя назад лишь для того, чтобы растянуть оборону соперника. В одном из эпизодов Стерлинг обязан был оформлять дубль, выйдя один на один с Этериджем и обыграв последнего, но в последний момент защитник хозяев выбил мяч из-под ног Рахима.
"Кардифф" пытался активно прессинговать "горожан", но защитники "Сити" как будто не замечали этого, спокойно перекатывая мяч на своей половине. В середине тайма хозяева получили свой шанс отыграть один мяч: после крученого удара Хойлетта в дальнюю девятку мяч прошел в сантиметрах от перекладины. Манкунианцы ответили очередным выходом один на один с голкипером Стерлинга, который англичанин вновь реализовать не сумел.
В концовке встречи обе команды заметно подустали, "Манчестер Сити" даже не мог провести привычную быструю контратаку и решить исход матча. Впрочем, и двух забитых мячей вполне хватило подопечным Гвардиолы для выхода в следующий раунд. В добавленное время еще и удаление случилось в составе "Кардиффа" - Беннет покинул поле после второй желтой карточки за фол на Диасе. Очередная уверенная победа "горожан" отправляет их в 1/8 финала Кубка Англии.
"Кардифф" – "Манчестер Сити" – 0:2
Голы: Де Брюйне, 8 – 0:1, Стерлинг, 37 – 0:2
Удаление: Беннет, 92
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Патерсон, Беннетт, Манга, Мендес-Лэйнг (Фини, 78), Груйич, Хойлетт, Роллс (Дамур, 88), Ричардс, Зохоре (Пилкингтон, 67).
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Диас, 89), Стерлинг, Сане (Агуэро, 46).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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