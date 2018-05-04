Типичный "Юнайтед": Манкунианцы безвольно проигрывают "Брайтону"

Предпоследний тур английской Премьер-Лиги стартовал в пятницу матчем с участием "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед". С турнирной точки зрения поединок вряд ли мог стать определяющим для обеих команд, хотя теоретически "чайки" еще могли покинуть АПЛ, а манкунианцы – упустить вторую строчку. Поэтому для спокойного состояния перед последними турами обоим соперникам желательно было брать очки на "Фалмере". Главной потерей в стане обеих дружин был Ромелу Лукаку – форвард МЮ пропускал встречу из-за травмы.

Осторожно начали матч команды, хотя уже на 5-й минуте гости, казалось, открыли счет, но голевой удар Феллайни был отменен из-за офсайда. "Брайтон" отвел игру от своих ворот и даже сбегал в несколько неплохих атак, однако защитники манкунианцев со всем справлялись. А ближе к середине тайма в игру пришлось вступить Давиду Де Хеа: потащил испанец неожиданный дальний удар Даффи. Вообще оба соперника выглядели довольно пассивно: чайки не были готовы играть первым номером, а подопечные Моуринью просто не хотели этого делать.

На исходе получаса встречи могло показаться, что МЮ активизировался, заперев "Брайтон" в чужой штрафной, но, как оказалось, то была кратковременная вспышка. Вообще без опасных моментов шла игра, то ли ничейный счет так уж устраивал команды, то ли мотивации им не хватало, но скорости взвинчивались где-то раз в десять минут. Первый тайм так и завершился безголевой ничьей, которая была абсолютно по делу.

Взвинтился темп игры во второй половине: и "Брайтон", и МЮ вспомнили о необходимости забивать голы, став атаковать значительно острее. А по истечении 10 минут хозяева вышли вперед: Искьердо продрался к лицевой по левому флангу и навесил во вратарскую, где Паскаль Гросс ударом головой сделал счет 1:0.

Манкунианцы, в свою очередь, никак не могли подобраться к воротам Райна, что вынудило Моуринью сделать несколько замен. Встрепенулись "красные дьяволы", проведя пару неплохих атак, но Райан и компания спокойно справлялись со всеми угрозами в их сторону. Сами же подопечные Хьютона не забывали о контрвыпадах, регулярно вынуждая нервничать тренерский штаб манчестерцев.

Ближе к концовке матча футболисты "Брайтона" не сдавали позиций, все также яростно прессингуя манчестерцев и не давая им сообразить финальный штурм. Получили свой шанс манкунианцы за пару минут до конца основного времени: Лингард протащил мяч по центру, обыгрался с Мартиалем и пробивал с убойной позиции в дальний угол – рядом со штангой. "Чайки" спокойно довели матч до исторической победы, причем получилась она абсолютно заслуженной.

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Голы: Гросс, 57

"Брайтон": Райан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Проппер, Кнокерт, Искьердо (Марч, 88), Гросс (Кайяль, 84), Мюррей (Ульоа, 90).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактомини, 46), Янг, Феллайни (Лингард, 68), Матич, Погба, Мата, Мартиаль, Рэшфорд.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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