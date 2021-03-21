Тирни назвал Артету футбольным гением
Фото: Твиттер @Arsenal
Защитник "Арсенала" Киран Тирни высказался о наставнике команды Микеле Артете.
"Мы знаем, чего он хочет. Надеемся, с каждой неделей мы улучшаем нашу игру, и результаты свидетельствуют об этом. Не бывает так, что это происходит сразу, потому что это процесс.
Артета – гений. Футбольный гений. Нам всем нравится работать под его руководством, и мне особенно это нравится. Я ежедневно учусь у него. Он открывает для меня футбол в новом свете.
Теперь я по-другому смотрю на футбол, другие команды и тактику. Все потому, что Артета заставил меня задуматься об этом", – приводит слова Тирни Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18