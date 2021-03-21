Тирни назвал Артету футбольным гением

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Защитник "Арсенала" Киран Тирни высказался о наставнике команды Микеле Артете.

"Мы знаем, чего он хочет. Надеемся, с каждой неделей мы улучшаем нашу игру, и результаты свидетельствуют об этом. Не бывает так, что это происходит сразу, потому что это процесс.

Артета – гений. Футбольный гений. Нам всем нравится работать под его руководством, и мне особенно это нравится. Я ежедневно учусь у него. Он открывает для меня футбол в новом свете.

Теперь я по-другому смотрю на футбол, другие команды и тактику. Все потому, что Артета заставил меня задуматься об этом", – приводит слова Тирни Goal.com.