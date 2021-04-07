Тирни пропустит полтора месяца из-за травмы колена

Теги киран тирниарсенал лондонтравмы

Тирни пропустит полтора месяца из-за травмы коленаФото: Твиттер @kierantierney1 
Защитник "Арсенала" Киран Тирни повредил колено и будет вынужден пропустит несколько матчей команды. Однако, "канониры" опровергли информацию, о том, что игрок повредил крестообразную связку колена и может пропустить ЕВРО-2020.

На сайте клуба появилась новость о том, что 23-летний шотландец, который травмировался в матче 30-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:3), обойдется без операции. Предположительные сроки восстановления не называются, но лондонцы надеются, что Тирни будет готов вернуться на поде через 4-6 недель.

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 23 встречи, в которых забил 1 гол, отдал 2 результативных паса и получил 4 желтых карточки.

Читать также: "Арсенал" надолго теряет Давида Луиза | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

"Интер" представил яркую форму с обновленным логотипом (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов