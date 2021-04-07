Тирни пропустит полтора месяца из-за травмы колена

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Защитник "Арсенала" Киран Тирни повредил колено и будет вынужден пропустит несколько матчей команды. Однако, "канониры" опровергли информацию, о том, что игрок повредил крестообразную связку колена и может пропустить ЕВРО-2020.

На сайте клуба появилась новость о том, что 23-летний шотландец, который травмировался в матче 30-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:3), обойдется без операции. Предположительные сроки восстановления не называются, но лондонцы надеются, что Тирни будет готов вернуться на поде через 4-6 недель.

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 23 встречи, в которых забил 1 гол, отдал 2 результативных паса и получил 4 желтых карточки.