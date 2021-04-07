Тирни пропустит полтора месяца из-за травмы колена
Фото: Твиттер @kierantierney1
Защитник "Арсенала" Киран Тирни повредил колено и будет вынужден пропустит несколько матчей команды. Однако, "канониры" опровергли информацию, о том, что игрок повредил крестообразную связку колена и может пропустить ЕВРО-2020.
На сайте клуба появилась новость о том, что 23-летний шотландец, который травмировался в матче 30-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:3), обойдется без операции. Предположительные сроки восстановления не называются, но лондонцы надеются, что Тирни будет готов вернуться на поде через 4-6 недель.
В текущем сезоне АПЛ защитник провел 23 встречи, в которых забил 1 гол, отдал 2 результативных паса и получил 4 желтых карточки.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18