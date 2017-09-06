Тите: "Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии"

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Тите: "Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии"Главный тренер сборной Бразилии Тите расхвалил игру лидера сборной Неймара в матче отбора ЧМ-2018 с Колумбией (1:1).

"Я вспоминаю о трёх ударах Неймара, которые могли стать решающими. Это футболист, который всегда должен быть в действии. Я увидел Неймара очень сконцентрированным, что соответствует требованиям, предъявляемым всей команде. Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии", - сказал он.

Напомним, что бразильцы досрочно добились путёвки в финальную стадию ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
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5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
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