Тите: "Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии"

Главный тренер сборной Бразилии Тите расхвалил игру лидера сборной Неймара в матче отбора ЧМ-2018 с Колумбией (1:1).

"Я вспоминаю о трёх ударах Неймара, которые могли стать решающими. Это футболист, который всегда должен быть в действии. Я увидел Неймара очень сконцентрированным, что соответствует требованиям, предъявляемым всей команде. Что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии", - сказал он.

Напомним, что бразильцы досрочно добились путёвки в финальную стадию ЧМ-2018. | http://soccernews.ru