Тите дал совет Коутиньо

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Тите дал совет КоутиньоГлавный тренер сборной Бразилии Тите дал совет полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо, который может уже сегодня сменить английский "Ливерпуль" на каталонскую "Барселону".

"Конечно же, я разговаривал с Коутиньо. Но я знаю свои полномочия. Не может быть и речи о том, чтобы я рекомендовал ему тот или иной клуб. Ему просто нужно быть осторожным и предусмотрительным, поэтому я только посоветовал ему выбрать то место, где он будет чувствовать себя счастливым", - цитирует наставника "селесао" sport.es.

Напомним, "Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

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