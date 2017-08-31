Тите дал совет Коутиньо

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал совет полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо, который может уже сегодня сменить английский "Ливерпуль" на каталонскую "Барселону".

" Конечно же, я разговаривал с Коутиньо. Но я знаю свои полномочия. Не может быть и речи о том, чтобы я рекомендовал ему тот или иной клуб. Ему просто нужно быть осторожным и предусмотрительным, поэтому я только посоветовал ему выбрать то место, где он будет чувствовать себя счастливым ", - цитирует наставника "селесао" sport.es.

Напомним, "Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru