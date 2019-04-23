Тите еще не принял окончательного решения о вызове Неймара на Кубок Америки

Теги бразилиятитенеймар

Тите еще не принял окончательного решения о вызове Неймара на Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал возможный вызов Неймара на Кубок Америки.

"Мы продолжим наблюдать за его состоянием. До старта турнира еще много времени. И он может успеть набрать форму лучше, чем была у него на ЧМ-2018", - приводит слова Тите Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар недавно только восстановился от тяжелой травмы пятой плюсневой кости, из-за которой пропустил три месяца.

Кубок Америки будет проходить с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии. В группе бразильцам будут противостоять Боливия, Венесуэла и Перу.

Читайте также: "Реал" по-прежнему хочет купить Неймара. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 апреля

Главные новости дня: 22 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов