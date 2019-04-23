Тите еще не принял окончательного решения о вызове Неймара на Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал возможный вызов Неймара на Кубок Америки.

"Мы продолжим наблюдать за его состоянием. До старта турнира еще много времени. И он может успеть набрать форму лучше, чем была у него на ЧМ-2018", - приводит слова Тите Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар недавно только восстановился от тяжелой травмы пятой плюсневой кости, из-за которой пропустил три месяца.

Кубок Америки будет проходить с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии. В группе бразильцам будут противостоять Боливия, Венесуэла и Перу.

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