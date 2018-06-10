Тите: "Это ложь, я не контактировал с "Реалом"

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал слухи о своей возможной работе в мадридском "Реале".

"Мои контакты с "Реалом"? Это неуважительное отношение ко мне и ложь. Я ни с кем не общался, мой агент тоже ни с кем не общался. Я занят любимой работой, и я нахожусь в лучшем месте. Я нахожусь там, где хотел бы быть любой другой тренер. Я очень ценю эту работу, поэтому я расстроен этой информацией ", - цитирует наставника "селесао" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" готовит предложение по Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru