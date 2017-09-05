Тите: "Коутиньо может сыграть весь матч за сборную Бразилии"

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может сыграть в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против сборной Колумбии.

"Физически Коутиньо готов на весь матч. Но он давно не играл, поэтому не уверен, что я дам ему сыграть 90 минут", - приводит слова Тите FourFourTwo.

Напомним, что 25-летний Коутиньо пропустил начала сезона из-за травмы спины, которую не обнаружили медики сборной Бразилии.

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