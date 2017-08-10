Тите: "Луан заслужил свой вызов в сборную Бразилии"

Теги титебразилиялуан виейрагремио

Тите: "Луан заслужил свой вызов в сборную Бразилии"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил своё решение вызвать в национальную команду форварда "Гремио" Луана Виейру.

"Луан отлично выступил на Олимпиаде, сейчас он играет очень стабильно. Луан хорошо оснащён технически и выступает за команду, которая больше всего забивает в Бразилии. Считаю, что он заслужил свой вызов" - цитирует Тите Globo Esporte.

Также наставник "пентакампеоне" высказался о возможном уходе Луана из "Гремио".

"Я не вправе давать ему совет. Я не должен направлять людей к их каким-то целям. Моя работа быть честным. Она вписывается в контекст: "Переходи туда, где ты будешь счастлив" - добавил Тите.

Не пропустите: Луан всё-таки перейдёт в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В матче открытия сезона Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" схлестнется с "Лестером"

В матче открытия сезона Премьер-Лиги лондонский "Арсенал" схлестнется с "Лестером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас 38 80
2 Сантос 38 71
3 Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс 38 55
8 Понте Прета 38 53
9 Гремио 38 53
10 Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро 38 51
13 Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба 38 46
16 Витория 38 45
17 Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов