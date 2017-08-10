Тите: "Луан заслужил свой вызов в сборную Бразилии"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил своё решение вызвать в национальную команду форварда "Гремио" Луана Виейру.

"Луан отлично выступил на Олимпиаде, сейчас он играет очень стабильно. Луан хорошо оснащён технически и выступает за команду, которая больше всего забивает в Бразилии. Считаю, что он заслужил свой вызов" - цитирует Тите Globo Esporte.

Также наставник "пентакампеоне" высказался о возможном уходе Луана из "Гремио".

"Я не вправе давать ему совет. Я не должен направлять людей к их каким-то целям. Моя работа быть честным. Она вписывается в контекст: "Переходи туда, где ты будешь счастлив" - добавил Тите.

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