Тите: "Месси остановить нереально"

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, чего ждет от полуфинального матча Кубка Америки против Аргентины. Об этом пишет Goal.

"Аргентина очень выросла в последнее время, команда усиливает индивидуальные качества.

Месси невозможно остановить. У нас будет возможность немного уменьшить его влияние на поле, будет стараться его нейтрализовать", - сказал Тите.

Напомним, матч между сборными Бразилией и Аргентиной состоится завтра, 3 июня, на стадионе "Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту". Начало - в 3:30 по московскому времени.

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