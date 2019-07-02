Тите: "Месси остановить нереально"
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, чего ждет от полуфинального матча Кубка Америки против Аргентины. Об этом пишет Goal.
"Аргентина очень выросла в последнее время, команда усиливает индивидуальные качества.
Месси невозможно остановить. У нас будет возможность немного уменьшить его влияние на поле, будет стараться его нейтрализовать", - сказал Тите.
Напомним, матч между сборными Бразилией и Аргентиной состоится завтра, 3 июня, на стадионе "Минейрао - Губернатор Магальянс Пинту". Начало - в 3:30 по московскому времени.
А еще: Главный тренер сборной Аргентины: "Иногда игроки команды говорят, что хотят выиграть трофей ради Месси"| http://soccernews.ru
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