Тите: "Мне нравится Марио Фернандес, а вот Ари – не уровень бразильской сборной"

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Тите: "Мне нравится Марио Фернандес, а вот Ари – не уровень бразильской сборной"
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о бразильских игроках, выступающих в чемпионате России.

"Мы следим за всем игроками, выступающими в России. Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него отличная скорость. Педро Роша – очень качественный игрок, агрессивный, забивает отличные голы. Еще мне нравится Марио Фернандес, у него хороший пас. Фернандо? Он обладает прекрасной маневренностью на поле. Ари – не уровень бразильской сборной", – приводят слова Тите российские СМИ.

Напомним, что Бразилия сыграет с Россией в товарищеском матче, который пройдет 23 марта в Москве.

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