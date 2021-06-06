Тите могут уволить из сборной Бразилии

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Тите могут уволить из сборной БразилииФото: твиттер сборной Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите может быть уволен.

По сведениям Globo Esporte, причиной являются заявления тренера о возможном бойкоте Кубка Америки.

Сторонники президента страны Жаира Болсонару потребовали отставки Тите. Президент бразильской федерации футбола пообещал, что уволит Тите и назначит на пост тренера сборной Ренато Гаушо, который является открытым сторонником президента Болсонару.

Напомним, что сборная Бразилии хотела бойкотировать Кубок Америки из-за переноса турнира в их страну.

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