Тите: "Мы являемся фаворитами группы, но не нужно забывать и о других командах"

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о результатах жеребьевки Чемпионата Мира-2018.

Бразильцы сыграют в группе со сборными Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.

"Требования к игрокам перед матчами с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой будут такими же, как и к играм со сборными Англии или Испании. Нет никакой разницы. Нам необходимо улучшить тактическую часть, хорошо подготовиться физически и справиться с психологическим давлением. Мы являемся фаворитами группы, но не нужно забывать и о других командах", - отметил он. | http://soccernews.ru